Südtirols Fischbestände arg unter Druck

Bozen – Um Südtirols Fischbeständen in den Fließgewässern steht es nicht zum Besten. Das wurde bei der Vollversammlung des Fischereiverbandes am Samstag deutlich. Die Gründe dafür sind vielfältig und meist steckt der Mensch dahinter, so Südtirols Fischer.

Medienberichten zufolge ist die wohl größte Herausforderung die sinkende Wassermenge in den Flüssen. Zum einen würde es immer weniger Niederschläge geben, zum anderen ist die Entnahme von Wasser durch den Menschen ein größer werdendes Problem.

Die Landwirtschaft brauche immer mehr Wasser, gleichzeitig nehmen der Tourismus und die Bevölkerung zu. Das alles wirke sich negativ auf den Wasserhaushalt aus, so der Präsident des Landesfischereiverbandes Markus Heiss. Der Verband schlägt Speicherbecken als Lösung vor.

Weitere große Probleme sind laut dem Verband die Stauseespülungen und der Kormoran