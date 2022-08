Südtirols Jäger leiden an Munitionsknappheit 

Bozen – Unter einer Verknappung des Angebots leiden derzeit nicht nur die Bauherren im Land, sondern auch Südtirols Jäger.

Sie haben Medienberichten zufolge Schwierigkeiten damit, genügend Munition zu bekommen und müssen daher sparsam sein.

Die Gründe hierfür liegen zum einen in der durch die Covid-Krise reduzierte Produktionstätigkeit. Zum anderen haben die in den USA erwarteten Verschärfungen im Waffengesetz zu Hamsterkäufen schießfreudiger Amerikaner bei Munition und Waffen geführt. Zu guter Letzt hat der Krieg in der Ukraine Rohstoffe von der zivilen Nutzung in die Rüstungsindustrie abgeleitet.

Kann der Engpass nicht behoben werden, können Südtirols Jäger die gesetzlichen Abschusspläne nicht einhalten, befürchtet der Südtiroler Jagdverband.