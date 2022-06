Tanzend auf einen Neuanfang hoffen

Kharkiw – Die 16-jährige Oberschülerin hatte sich gleich wie ihre Mitschülerinnen und Freundinnen so sehr auf den Abschlussball ihrer Schule gefreut. Um nicht leer auszugehen, hatte sie sich dafür bereits viele Monate vorher ein rotes Kleid besorgt. Genau diese Tage im Juni wäre es so weit gewesen und Valerie hätte mit den anderen Mädchen ihrer Klasse um die Wette gestrahlt.

Aber daraus wurde nichts. Die Invasion der russischen Armee machte all ihre Träume zunichte und zerstörte für ein erstes Mal ihre Hoffnung auf ein besseres Leben.

Bereits am vierten Kriegstag – dem 27. Februar – erhielt ihre Schule mehrere Treffer und wurde ein Raub der Flammen. Allerdings ließ es sich Valerie nicht nehmen, vor ihrer Schule in ihrem roten Kleid zu posieren. Damit will sie inmitten der ganzen Zerstörungen, die sie umgeben, ein Zeichen der Hoffnung setzen.

„Meine Nichte und ihre Freundinnen planten die Abschlussfeier, kauften Kleider und freuten sich auf den großen Tag … Dann kamen die Russen. Ihre Schule wurde direkt getroffen und am 27. Februar 2022 zerstört. Heute zeigt sie das, was von ihrer Schule und ihren Plänen für die Abschlussfeier übrig geblieben ist. Danke, meine liebe Valerie, dass du stark und mutig bist, ich bin so stolz auf dich und liebe dich so sehr“, so ihre in Kanada lebende Tante Anna Episheva, die auf ihrer Facebook-Seite das Foto ihrer Nichte Valerie postete.

Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater.

Heavily damaged days after #Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February, the school later became the last outpost for #Russian occupiers in Kharkiv.

🎥Suspilne pic.twitter.com/de7yYQy1Mt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 6, 2022

Nicht zuletzt von Valeries Foto angespornt, wollten auch zehn Schüler einer Maturaklasse aus Kharkiw nicht auf ihren Tanz verzichten. Natürlich wollen sie mit dem Video, das zehn tanzende Maturaklässler vor ihrer in Trümmern liegenden Schule zeigt, den Krieg anzuprangern und die Zerstörung ihrer Stadt zeigen, aber vor allem wollen sie mit ihrem Tanz die Hoffnung auf einen Neuanfang und auf Frieden ausdrücken.