Tatverdächtiger nach Todesschüssen in Kalifornien aufgespürt

Nach den tödlichen Schüssen am Rande eines Festes in Kalifornien hat die Polizei Medienberichten zufolge womöglich einen Tatverdächtigen aufgespürt. Wie die “Los Angeles Times” am Sonntag berichtete, wurde der Fahrer eines Lieferwagens nach dessen Erstürmung durch die Behörden am Sonntag tot aufgefunden. Hubschrauberaufnahmen, die live aus dem rund 40 Kilometer von Monterey Park entfernten Torrance gesendet wurden, zeigten die Erstürmung des Lieferwagens durch die Polizei.

Fotos der Nachrichtenagentur AFP zeigten die Leiche eines Mannes auf dem Fahrersitz. Der Mann sei an einer selbst zugefügten Schusswunde gestorben, berichtete die “Los Angeles Times” unter Berufung auf Polizeikreise. Ob es sich bei dem Toten um den Täter handelte, war aber zunächst unklar.

Von der Polizei gab es zunächst keine unmittelbare Bestätigung. Der Sheriff des Bezirks Los Angeles, Robert Luna, bestätigte lediglich, dass ein “taktischer Vorfall” im Gange sei. “Könnte es unser Verdächtiger sein? Möglicherweise”, sagte er. Von der Polizei veröffentlichte Fotos des Hauptverdächtigen zeigen einen asiatischen Mann, der eine Mütze und eine Brille trägt.

Bei dem Schusswaffenangriff in einem Nachtclub nahe Los Angeles waren am Samstag zehn Menschen getötet worden. Die Tat ereignete sich am Rande der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr in der mehrheitlich von asiatischstämmigen Menschen bewohnten Stadt Monterey Park im Süden des US-Staats, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mindestens zehn weitere Menschen seien verletzt worden. Der Tatverdächtige sei auf der Flucht, hieß es zunächst. Die Fahndung nach dem Verdächtigen wurde daraufhin in der Region um Los Angeles eingeleitet.

Waffengewalt ist ein großes Problem in den USA. In dem Land gibt es mehr Waffen als Einwohner: Jeder dritte Erwachsene besitzt mindestens eine Waffe und fast jeder zweite Erwachsene lebt in einem Haushalt, in dem eine Waffe vorhanden ist.

Nach Angaben der Website Gun Violence Archive wurden allein im vergangenen Jahr in den USA mehr als 44.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Bei mehr als der Hälfte der Fälle handelte es sich um Suizide.