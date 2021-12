Teils chaotische Zustände bei “Massenimpfung” in Südtirol

Impfwillige mussten in einigen Städten lange warten

Südtirol ist am Samstag in das “Impfwochenende” gestartet. Der Sanitätsbetrieb hatte 100.000 Dosen bereitgestellt, um vor allem die dritte Impfung zu beschleunigen. Die Anmeldungen waren jedoch nur schleppend, weshalb von den Organisatoren betont wurde, dass auch ohne Anmeldung geimpft werde. Da offenbar zu viele sich spontan zu den Impfzentren begaben, kam es teilweise zu chaotischen Zuständen.

Vor allem in den Städten Bozen, Meran und Leifers mussten auch Impfwillige mit Termin zwei und mehr Stunden in der Kälte warten. Auch in den kleineren Gemeinden kam es teilweise zu Engpässen. Die Organisatoren dort beklagten, dass bis zu 30 Impfungen pro Stunde vom zentralen Vormerksystem eingeplant wurden.

24.769 Impfdosen sind mit Stand 17.00 Uhr verimpft worden. Allein in der Messe Bozen haben sich 4.872 Personen impfen lassen.

Nachdem sich aufgrund des hohen Andrangs am Vormittag in mehreren Impfzentren Warteschlangen gebildet haben, hat sich die Lage im Laufe des Nachmittags deutlich entspannt.

In einigen Impfzentren konnten Spitzenwerte bei den verabreichten Impfungen erzielt werden. Allen voran in der Messe Bozen mit 4.872 Impfungen, wo mit 33 Impflinien geimpft wurde, gefolgt von 1.044 Impfungen im Impfzentrum der Neuen Klinik im Krankenhaus Bozen und 1.040 verabreichten Impfungen an der Uni Bozen.

Für morgen Sonntag gibt es noch freie Impftermine, die bis heute Mitternacht über Vormerkungsportal Sanibook (https://sanibook.sabes.it) vorgemerkt werden können. Ab 14.00 Uhr morgen gibt es ein breites Impfangebot ohne Anmeldung.

Der Sanitätsbetrieb ruft dazu auf, sich zahlreich an der Aktion „Südtirol Impft“ zu beteiligen und sich entweder die erste Impfung oder die Booster-Impfung zu holen.