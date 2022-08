Teis: Trentiner bei Verkehrsunfall erheblich verletzt

Es krachte an der Kreuzung Mittermühl

Teis/Villnöss – Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mittermühl in Villnöss/Teis ist am Samstagvormittag ein Mann aus dem Trentino mittelschwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Involviert waren ein Pkw, ein Kleinbus sowie ein Motorrad.

Die verletzte Person wurde vom Weißen Kreuz ins Brixner Spital eingeliefert. Ebenso im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr von Teis und die Carabinieri von Villnöss.