Tiroler Ehepaar tot aufgefunden

In einem Haus am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz) sind Montagfrüh die Leichen eines älteren Ehepaares gefunden worden, das dort wohnte. Die Polizei ging nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tötungsdelikt und einem Suizid aus. Die genauen Tatumstände seien noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. So war bisher unklar, wer die Tat begangen hatte und wie die beiden zu Tode kamen.

Auch das Motiv lag vorerst im Dunklen. Die Spurensicherung befand sich an Ort und Stelle. Die Obduktion der beiden Leichname stand an.

Eine Nachbarin habe die Polizei verständigt, berichtete ein Ermittler des Landeskriminalamtes der APA. Der Notruf bei der Polizei war gegen 6.30 Uhr eingelangt. Dann rückten sowohl Beamte Bezirkspolizeikommandos Schwaz als auch Cobra-Einsatzkräfte aus. Schließlich wurde das Ehepaar aufgefunden.