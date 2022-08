Tobsuchtsanfall in Bruneck: Nun eskalierte die Lage völlig

Bentivoglio/Bruneck – In Bentivoglio bei Bologna ist am Freitag ein 27-jähriger Mann rumänischer Herkunft wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden. Zuvor hatte der Mann seine Lebensgefährtin (24) am Arm und an den Haaren mit einem Feuerzeug malträtiert und ihr Verbrennungen zugefügt. Außerdem soll er die Frau im Zuge des Streits getreten und geschlagen sowie mit dem Tod bedroht haben. Eifersucht soll der Grund für diese drastischen Handlungen gewesen sein.

Der bereits vorbestrafte Mann soll laut den Aussagen seiner Freundin in ihrer rund einjährigen Beziehung schon mehrfach ausfällig und handgreiflich geworden sein. Einer dieser Vorfälle trug sich laut Alto Adige online im Winterurlaub in Bruneck im Februar zu. Damals soll der Rumäne einen Tobsuchtsanfall in aller Öffentlichkeit erlitten haben. Vor einem Hotel schrie er seine Partnerin an, weil diese einen Cocktail, den er ihr in einem Lokal ausgegeben hatte, nicht ausgetrunken hat. Die Schreie des Mannes schreckten Anwohner und Hotelgäste auf. Die alarmierten Carabinieri zeigten den 27-Jährigen wegen Ruhestörung an.

Vor zwei Monaten soll er das Mobilfunktelefon der 24-Jährigen in seinen Besitz genommen haben, um damit einen homosexuellen Freund seiner Lebensgefährtin zu beleidigen. Über Textnachrichten hagelte es in der Folge homophobe Äußerungen und dem Adressaten wurde nahegelegt, sich nicht mehr bei der jungen Frau zu melden.

Spätestens nach dem Vorfall am vergangenen Freitag ist die Lage aber völlig eskaliert. Für den 27-Jährigen klickten die Handschellen und er wurde ins Gefängnis überstellt. Seine Partnerin wurde hingegen in eine betreute Einrichtung gebracht.