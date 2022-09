Tod von Oskar Kozlowski: Ermittlungen eingestellt

Bruneck – Die Bozner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Tod des 23-jährigen Polen Oskar Kozlowski eingestellt. Der junge Mann war im vergangenen Mai in seiner Zelle verstorben, nachdem er Gas aus einem kleinen Küchenherd inhaliert hatte.

Die Untersuchung ergab, dass keine Dritten für den Tod des 23-Jährigen verantwortlich waren und dass die Anwesenheit des Kochers in der Zelle den Gefängnisvorschriften entsprach.

Dass er das Gas eingeatmet hat, könnte absichtlich erfolgt sein oder es handelt sich möglicherweise um ein Versehen. Ein Fremdverschulden wird in jedem Fall ausgeschlossen.

Kozlowski saß bekanntlich im Gefängnis, nachdem er gestanden hatte, seinen Bekannten Maxim Zanella aus Bozen am 28. Juli letzten Jahres in seiner Wohnung in Bruneck mit einem Stich in den Hals getötet zu haben. Demnächst hätte der Prozess stattgefunden.

Da der junge Pole kein Motiv für die Tat angegeben hatte, wurde ein psychiatrisches Gutachten angeordnet.