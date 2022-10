Tod von Patrik Tschenett [47]: Große Trauer im Vinschgau

Prad am Stilfserjoch/Zirl – Im Vinschgau herrscht nach der Nachricht vom Tod des 47-jährigen Patrik Tschenett große Trauer. Der aus Prad am Stilfserjoch stammende Tschenett wohnte seit einiger Zeit in Zirl in Nordtirol.

Wie Alto Adige berichtet, war der 47-Jährige bereits Mittwochnachmittag beim Klettern unweit von Zirl tödlich abgestürzt. Der Bergunfall ereignete sich an der Martinswand beim Erklimmen des „Kaiser-Max-Klettersteigs”. Patrik Tschenett stürzte dabei aus ungeklärten Gründen rund 40 Meter in einen Wald ab.

Der Vinschger war alleine unterwegs. Andere Alpinisten haben den Unfall aber beobachtet und den Notruf abgesetzt. Für den Südtiroler kam jedoch jede Hilfe zu spät.