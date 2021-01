Todesumstände unklar: Toter in Niederösterreich entdeckt

Mann lag tot in Wohnhaus im Bezirk Tulln

In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist am Montag ein 64 Jahre alter Mann leblos in einem Wohnhaus aufgefunden worden. “Die Todesumstände sind unklar”, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Die Leichenbeschau habe kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Nun finde eine genauere Überprüfung statt. Über die Entdeckung hatte zuerst die “Kronen Zeitung” online berichtet.