Tödliche Unfall-Tragödie am Nationalfeiertag in Italien

Tragödie am Nationalfeiertag in der Ortschaft Lanciano

Von: apa

Bei einer Veranstaltung am Nationalfeiertag, mit dem in Italien des 80. Jahrestags der Befreiung von der Nazi-Besatzung gedacht wird, ist es am Freitag in Lanciano in der Region Abruzzen zu einer Tragödie gekommen. Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit einen Hügel hinunter, krachte gegen ein geparktes Fahrzeug und überfuhr mehrere Menschen, die der Zeremonie zum 25. April beiwohnten. Ein Mann starb, zwei Personen wurden verletzt.

Ein 81-Jähriger, ein ehemaliger Carabiniere, war auf der Stelle tot, wie italienische Medien berichteten. Zwei Frauen wurden verletzt, eine davon schwer. Offenbar gab es noch weitere Verletzte, von diesen befand sich laut ersten Berichten aber niemand in Lebensgefahr.

Der Fahrer des Wagens könnte am Steuer einen Herzinfarkt erlitten haben, wurde spekuliert. Ermittlungen sind im Gang, um die Ursache des Unglücks zu klären.