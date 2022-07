Tödlicher Bergunfall am Ortler

Sulden – Am Ortler hat sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein tödlicher Bergunfall zugetragen.

Ersten Informationen zufolge ist ein Mann kurz nach 5.00 Uhr 30 Gehminuten von der Payerhütte entfernt mehrere Hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich die Person tödliche Verletzungen zu.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann nur mehr tot bergen. Die Leiche wurde nach Sulden gebracht.

Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie die Finanzwache.