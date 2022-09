Tödlicher Bergunfall am Ortler

Prad am Stilfserjoch – Zu einem tödlichen Bergunfall ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden am Ortler gekommen.

Ersten Informationen zufolge ist gegen 6.00 Uhr eine Person am Hintergrad in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Sowohl der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung und die Finanzwache standen im Einsatz.