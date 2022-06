Tödlicher Verkehrsunfall am Penser Joch

Penser Joch – Am Penser Joch hat sich am Dienstag kurz vor 8.00 Uhr am Morgen ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person ist dabei tödlich verunglückt.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw kurz vor dem Pass in einer Kehre von Straße abgekommen.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Feuerwehr, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.

Eine Person hat den Unfall nicht überlebt. Sämtliche Bemühungen der Rettungskräfte waren vergebens.