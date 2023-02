Tote nach Schüssen auf Uni-Campus in Michigan

Auf dem Campus der Michigan State University (MSU) in East Lansing in den USA sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es gab mindestens drei Tote und fünf Verletzte, berichteten Medien und örtliche Behörden. Wie die Polizei der Universität im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, forderte sie Studenten und Lehrkräfte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Videos lokaler Medien zeigten, wie Polizisten den Tatort stürmten.

Chris Rozman, der stellvertretende Leiter der Universitätspolizei, bestätigte, dass mindestens fünf Opfer ins Krankenhaus gebracht wurden, einige von ihnen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Auf Twitter gab die MSU-Polizei etwas später den Tod von drei Menschen bekannt.

Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen, als er zu Fuß aus dem Gebäude der MSU floh, sagte Rozman. Der Schütze befinde sich auf freiem Fuß, erklärte die Universitätsstadt East Lansing auf Twitter.

Die Universitätspolizei schrieb auf Twitter, dass Schüsse an zwei Orten abgefeuert worden seien – in der Nähe eines akademischen Gebäudes namens Berkey Hall und einer Sporteinrichtung namens IM East. Die Schießerei begann demnach nach 20.00 Uhr (Ortszeit).

Die Universität von Michigan wird laut ihrer offiziellen Webseite von mehr als 50.000 Studierenden besucht. Der Campus erstreckt sich demnach über mehr als 21 Quadratkilometer.

Die Gewalttat vom Montagabend ereignete sich etwa 14 Monate nach einer tödlichen Schießerei vom 30. November 2021 an der Oxford High School in Oakland County, Michigan, bei der ein 15-jähriger Schüler mit einer halbautomatischen Pistole das Feuer eröffnete. Bei diesem Anschlag wurden vier Mitschüler getötet und sechs weitere Schüler sowie ein Lehrer verwundet.