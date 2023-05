Tote und Vermisste nach Bootsunglück auf Lago Maggiore

Bei einem tragischen Schiffsunglück auf dem italienischen Lago Maggiore sind am Pfingstsonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere Personen werden noch vermisst. Ein Ausflugsschiff mit 25 Menschen an Bord kenterte und sank laut italienischen Medienberichten am Abend wegen eines heftigen Sturms, der von einem Wirbelsturm begleitet wurde. Taucher der Mailänder Feuerwehr bargen zwei Leichen, nach zwei weiteren Personen wird weiter gesucht.

Die übrigen 21 Insassen konnten selbst ans Ufer schwimmen oder gerettet werden. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete hatte die Gruppe auf dem gemieteten Touristenboot am Sonntag einen Geburtstag gefeiert. Laut der Tageszeitung “Corriere della sera” (Online) befanden sich in der Partygesellschaft Italiener sowie Ausländer, mutmaßlich aus Großbritannien und Israel, im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach 19 Uhr in der Nähe von Lisanza rund 150 Meter vom Ufer entfernt. Der in den norditalienischen Regionen Piemont und Lombardei sowie in der Schweiz gelegene Lago Maggiore ist der zweitgrößte See Italiens und ein beliebtes Urlaubsziel.