Toter Vater in Tirol: Geschworene beraten

Ein 30-Jähriger hat sich am Montag wegen des Verdachts des Mordes an seinem Vater vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten müssen. Er soll den 52-Jährigen Ende August 2021 in Wörgl attackiert haben, woraufhin der schwer herzkranke Mann laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt starb. Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Gutachten zufolge war ein Herzinfarkt jederzeit möglich. Am Nachmittag zogen sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurück.

Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses eine Tötungsabsicht vehement bestritten. Der Einheimische beteuerte vor den Geschworenen, noch nie mit dem Gedanken gespielt zu haben, seinen Vater umzubringen, obwohl er ihn “verabscheut” habe. Er habe erst kürzlich davon erfahren, dass der Vater eine Person aus dem näheren familiären Umfeld vergewaltigt hatte, so der Angeklagte. Das habe der sein Vater ihm gegenüber schließlich auch zugegeben. Dies habe ihn sehr belastet und sei “immer wieder aufgekocht”, gab der Mann zu Protokoll.

Mehrere zum Prozess geladene Zeugen berichteten von den Aggressionen des Sohnes zum vermeintlichen Tatzeitpunkt in den frühen Morgenstunden am 28. August 2021. Drei Nachbarn gaben allesamt zu Protokoll, dass dieser seinem Vater lautstark und mehrfach mit dem Umbringen gedroht habe. Zudem hatten alle gehört, wie der 30-Jährige dem Vater wiederholt die besagte Vergewaltigung vorgeworfen hatte. Der Vater hatte nach dem offenbar heftigen Streit nach rund zehn bis 15 Minuten das Haus verlassen und war auf einer Bank vor dem Haus zusammengesunken.

Laut Gerichtsmediziner Walter Rabl war der Mann an einem akuten Herzinfarkt verstorben. Gewalteinwirkungen auf den Kopf- und Halsbereich des 52-Jährigen seien dennoch eindeutig nachweisbar. Dass die Verletzungen oder die Aufregung ursächlich zum Herzinfarkt beigetragen haben, davon ging Rabl nicht aus. Ein solcher hätte jederzeit eintreten können. Der Vater habe zahlreiche Risikofaktoren aufgewiesen. Seine Herzkranzgefäße seien “höchstgradig verengt gewesen”, so der Sachverständige.

In ihren Schlussplädoyers blieben Staatsanwalt und Verteidiger bei ihren Auftakt-Argumentationslinien. Der Staatsanwalt konzentrierte sich auf Aspekte, die auf einen versuchten Mord hinweisen – führte also etwa die Zeugenaussagen ins Treffen, wonach der Mann seinem Vater mit dem Umbringen gedroht hatte. Nichtsdestotrotz betonte er, dass sich der Angeklagte nicht an das Geschehene erinnern kann und der Verstorbene schwer herzkrank war. Es gelte nun, über die Absicht des Angeklagten zu entscheiden.

Der Verteidiger des 30-Jährigen argumentierte, dass weder eine Tötungsabsicht noch der Versuch, den Vater zu töten, vorlag. Wenn er seinen Vater wirklich umbringen hätte wollen, hätte er zu einem Messer greifen können, das der Angeklagte in der Hosentasche trug oder ihn mit einem Möbelstück erschlagen können, so der Verteidiger weiter. Dass sein Mandant in der Wohnung gewütete hatte, sei “eindeutig”, räumte er ein, betonte aber, dass der Verstorbene “keine gravierenden Verletzungen” aufgewiesen hatte.

Der 30-jährige Sohn hatte sich offenbar gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines Vaters verschafft und auch einen eintreffenden Polizeibeamten verletzt. Dem Gutachten zufolge war der Angeklagte bei dem Vorfall stark alkoholisiert, aber noch zurechnungsfähig gewesen. Er beteuerte, sich an das Geschehene nicht erinnern zu können und nicht gewusst zu haben, dass sein Vater schwer herzkrank war. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten lebenslange Haft.