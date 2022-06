Tragödie am Ritten: Betonbegrenzung als Trampolin?

Bozen – Der tragische Verkehrsunfall auf der Rittnerstraße vor zwei Wochen beschäftigt weiterhin die Ermittler. Bekanntlich steht nach den Aussagen von Giovanna Pasinetti, die am Steuer des Porsche Cayenne saß, der Bordcomputer im Fokus der Behörden. Das Gerät wurde vor einigen Tagen aus dem Fahrzeugwrack ausgebaut und soll untersucht werden. Offenbar soll der SUV plötzlich beschleunigt und vor der Kehre Nummer elf Tempo 130 erreicht haben.

Wie die Zeitung Alto Adige am Sonntag berichtet, sollen die Ermittlungen nun aber auch in eine andere Richtung gehen. So soll festgestellt werden, ob die Betonbegrenzung “New Jersey” in besagter Kehre den Sicherheitsvorschriften entspricht. Der Porsche ist nämlich beim Kontakt mit der Begrenzung nach oben katapultiert worden und dann bekanntermaßen dahinter rund 100 Meter über die steile Böschung gestürzt. Bei dem Unfall starben Maria Giuditta Pasinetti (74) und ihre Haushaltshilfe Oksana Prjriz (61).

Durchgedrungenen Informationen zufolge könnte es sein, dass die Begrenzung aus Beton mit einem sich verjüngenden Aufbau nicht den Sicherheitsregeln entspricht. Es könnte sich herausstellen, dass am oberen Teil noch Leitplanken aus Eisen nötig gewesen wären um einen derartigen Unfall zu verhindern, schreibt die Zeitung Alto Adige. So hätten die “New Jerseys” zu einem Trampolineffekt geführt.

Sollte sich dies tatsächlich in den technischen Gutachten herauskristallisieren, könnte das Land Südtirol zur Verantwortung gezogen werden, das die Landesstraße auf den Ritten betreut.