Tramin: Sprühgerät kippt um – Inhalt strömt heraus

Traktorunfall südlich vom Kalterer See

Tramin – Die Freiwillige Feuerwehr von Tramin war am Dienstag in der Früh mit einem Traktorunfall südlich vom Kalterer See beschäftigt.

Der Landwirt war in den Morgenstunden unterwegs, um Pflanzenschutzmittel in den Apfelwiesen auszubringen.

Dabei kippte das vom Traktor gezogene Sprühgerät zur Seite und blieb quer auf der Straße liegen. Der Inhalt des Tanks ergoss sich auf die Fahrbahn.

Die Wehrleute sorgten für die Bergung des landwirtschaftlichen Geräts sowie die Sicherungs- und Aufräumarbeiten.