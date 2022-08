Trauer über Tod von Helmuth Künig

Sand in Taufers – Die Nachricht vom Tod Helmuth Künigs am Sonntagabend verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sorgte für tiefe Betroffenheit bei seinen vielen Freunden und Bekannten. Der 53-jährige Pusterer erlitt beim Fahrradfahren einen Anfall von Übelkeit und sackte in der Folge zusammen.

Eine Urlauberin sowie eine Ersthelferin kümmerten sich um die Erstversorgung und alarmierten den Rettungsdienst. Der Ahornacher wurde anschließend vom Weißen Kreuz und dem Notarztteam erstversorgt und ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert. Dort konnten die Ärzte das Leben Künigs nicht mehr retten. Er verstarb wenig später. Vermutet wird, dass ein Herzinfarkt die Ursache für das plötzliche Leiden des Pusterers war.

Der „Sunnleiten Helli“, wie Künig von seinen Freunden genannt wurde, wäre am kommenden Dienstag 53 Jahre alt geworden. Er arbeitete bei einem großen Pusterer Industriebetrieb. Künig war alleinstehend und galt als sehr gesellig. Er war begeisterter Jäger und als Stabträger bei der Ahornacher Musikkapelle dabei.