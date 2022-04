Traurig: „Falls sie getötet werden und ihr Kind überlebt”

Kiew – Angesichts des Krieges, der sich von seiner immer hässlicheren Seite zeigt, befürchten ukrainische Eltern das Schlimmste. Um im Fall, dass der Mutter oder dem Vater etwas zustößt, Dritten die Identifizierung ihres Kindes zu ermöglichen, schreiben immer mehr Eltern ihren Kindern ihren Namen und verschiedene Telefonnummern auf die Haut.

Bisher sahen es die meisten ukrainischen Eltern als ausreichend an, wenn sie ihren Kindern einen Zettel, auf dem der Namen des Kindes, die Namen der Eltern sowie mehrere Kontaktadressen und Telefonnummern angegeben sind, mitgaben. Aber angesichts des Krieges, der sich von seiner immer hässlicheren Seite zeigt, und vor allem nach dem Bekanntwerden der von russischen Soldaten verübten Gräueltaten gehen immer mehr ukrainische Eltern dazu über, Namen, Adressen und Telefonnummern direkt auf die Haut ihrer Kinder zu schreiben.

Zu den ersten Müttern, die nicht zögerten, ihren Kindern wichtige Informationen direkt auf die Haut zu schreiben, gehört Sasha Makoviy. In einem langen Post auf ihrer Instagram-Seite, dem sie ein Foto des Rückens ihrer zweieinhalbjährigen Tochter beifügte, erklärte sie ihre Beweggründe für diesen radikalen Schritt. „Ich habe fünf Minuten lang überlegt, bevor ich mich entschlossen habe, dieses Foto zu veröffentlichen. Es tut weh, durch die Bilder in der Galerie zu blättern. Wir hatten ein so wunderbares Leben geführt. Diese Worte habe ich am ersten Tag des Krieges mit zitternden Händen auf Viras Rücken geschrieben”, so Sasha Makoviy auf Instagram.

Auf dem Foto ist der Rücken der kleinen Vira zu sehen, auf dem mit Kugelschreiber ihr Name, ihr Geburtsdatum, der 10. November 2019, sowie mehrere Telefonnummern geschrieben wurden. Makoviy veröffentlichte auch ein zweites Foto, auf dem ein Stück Papier mit denselben Informationen wie auf dem Rücken ihrer Tochter zu sehen ist. „Dies ist für den Fall, dass uns etwas zustößt und jemand sie als Überlebende findet und sie an eine humanitäre Organisation abgibt”, erklärt die ukrainische Mutter. Sie fügt hinzu, dass sie während des Schreibens die ohrenbetäubenden Explosionen eines Bombenangriffs hören konnte.

Der letzte Satz ihres Posts macht aber Mut. „Ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, das zerknitterte Papier vom zweiten Foto wegzuwerfen. Aber wo wir jetzt sind, ist es sicher”, meint Sasha Makoviy.

Eine Journalistin von Kyiv Independent, Anastasiia Lapatina, griff den Eintrag der jungen ukrainischen Mutter auf und ergänzte ihn mit einer herben Kritik an jene Staaten, die sich immer noch gegen weitere Sanktionen gegen Russland stemmen.

„Um, falls sie getötet werden und ihr Kind überlebt, Dritten die Identifizierung ihres Kindes zu ermöglichen, schreiben ukrainische Mütter ihre Familienkontakte auf die Körper ihrer Kinder. Und in Europa wird immer noch über Gas diskutiert”, so das traurige Fazit von Anastasiia Lapatina.

“Ich möchte euch wissen lassen, dass Vira und ich absolut in Sicherheit sind. Wir befinden uns jetzt im Osten Frankreichs. Wir wurden von Freiwilligen empfangen, erhielten eine Unterkunft und werden umfassend unterstützt”, freut sich Sasha Makoviy, die ihrem letzten Post ein Foto ihrer Tochter mit Blumen beilegt. Sie bedankt sich auf diesem Weg auch bei allen für die erfahrene Hilfe und Unterstützung.