Traurig: “Kindersoldaten” sterben für Putins blutige Invasion

Moskau/Kiew – Bilder von Trauerbekundungen und Beerdigungen, die immer häufiger in den russischen sozialen Netzwerken zu sehen sind, verdeutlichen, dass trotz gegenteiliger Behauptungen aus Moskau der Blutzoll, den die russischen Streitkräfte für Putins blutige Invasion der Ukraine zahlen, sehr hoch ist.

Wie die Bilder in den sozialen Netzwerken und auch die am Donnerstag veröffentlichten Namen und Geburtsdaten von 25 Gefallenen zeigen, sind viele Opfer blutjung und stammen aus den entferntesten Gegenden Russlands. Viele von ihnen sind gerade erst volljährig geworden. Da sie so jung sind, dass sie ihr ganzes Leben unter der Herrschaft von Wladimir Putin – entweder als Präsident oder Premierminister – verbracht haben, werden sie auch in Russland „Generation Putin“ genannt. Nun sterben viele dieser jungen Leute als „Kindersoldaten“ in einem blutigen Krieg.

Von mindestens 25 Soldaten, die im Krieg ihr Leben verloren, ist bekannt, dass sie erst nach dem letzten Tag des Jahres 1999, als Putin an die Macht kam, das Licht der Welt erblickten.

Bei den meisten von ihnen handelte es sich um Wehrdienstleistende. Während ihres Wehrdienstes unterbreitete man ihnen das „Angebot“, entweder den regulären Militärdienst abzuleisten und dann nach Hause zurückzukehren oder einen Vertrag zu unterschreiben, der sie zu „Berufssoldaten“ macht.

Im Gegenzug für eine Teilnahme an der „speziellen Militäroperation in der Ukraine“ wurde den Achtzehn- und Neunzehnjährigen die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz in den russischen Streitkräften versprochen. Da viele dieser gerade erst volljährig gewordenen Menschen aus ärmeren Schichten stammten, sagten die meisten zu. Anderen Wehrpflichtigen hingegen wurde weisgemacht, dass sie nur an militärischen Übungen in Russland teilnähmen. Entgegen ihren eigenen Erwartungen und jener ihrer Eltern und Angehörigen schickte man sie jedoch in den Tod.

Der jüngste namentlich bekannte russische Gefallene ist David Arutyunyan. Der am 8. März 2003 geborene Soldat stammte aus der Stadt Kjachta in der russischen Teilrepublik Burjatien in Sibirien. Der 18-Jährige, der in Pskow, dem Hauptquartier der russischen Elite-Fallschirmjäger, diente, starb am 1. März, als sein Konvoi in ukrainisches Artilleriefeuer geriet.

Auch Yegor Pochkaenko war es nicht vergönnt, seinen 19. Geburtstag zu feiern. Der aus Belogorsk in Ostsibieren stammende russische Soldat fiel am ersten Kriegstag. Der 18-jährige Ilja Kubik gehörte wie die beiden zuvor genannten ebenfalls zu den Wehrpflichtigen, die sich vertraglich als Berufssoldat verpflichtet hatten. Er wurde am 23. März in seiner Heimatstadt Bratsk in Sibirien beigesetzt.

Andere Soldaten, denen ebenfalls dieses traurige Schicksal widerfuhr, waren kaum älter. Der 20-jährige Iwan Garbusow, Gefreiter der Nationalgarde aus Markow in der Region Irkutsk in Sibirien, war Messdiener in seiner orthodoxen Kirche. Er wurde während seines Einsatzes als Fahrer eines Schützenpanzers durch einen Minensplitter tödlich verwundet. Der ebenfalls aus der Region Irkutsk stammende und gleichaltrige Gefreite Juri Lebedew starb hingegen bei einem Gefecht in der Nähe von Tschernihiw in der Ukraine.

Unter den 25 Toten befindet sich auch ein Offizier. Leutnant Vitaly Golub, 21-jähriger Kommandeur eines Zuges der 20. motorisierten Schützendivision aus Tschita in Sibirien, wurde in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim begraben.

Es kann aber vermutet werden, dass viele, wenn nicht gar der Großteil der Tausenden von russischen Gefallenen derselben „Generation Putin“ angehören, wie die 25 namentlich bekannten Kriegsopfer.

Die Sekretärin des russischen Komitees der Soldatenmütter, die 76-jährige Walentina Melnikowa, sagte, sie habe ein „schreckliches Gefühl“, was die tatsächliche Zahl der toten russischen Soldaten angehe. Sie wirft der russischen Regierung vor, die Zahl der in der Ukraine getöteten Soldaten zu verheimlichen. Walentina Melnikowa lobt hingegen die ukrainischen Militärbehörden dafür, dass sie genaue Angaben zu den Todesopfern veröffentlichen.

In einem YouTube-Interview wurde sie von der russischen Journalistin Katerina Gordeeva gefragt, warum russische Eltern und Ehefrauen nicht stärker gegen die Politik Putins protestieren würden. Sie entgegnete, dass die Hinterbliebenen junger Gefallener über ganz Russland verstreut seien und die Eltern und Ehefrauen nicht zu einer sozialen Schicht gehören würden, die Protest erhebt.

Zudem scheinen die Hinterbliebenen eingeschüchtert zu werden. „Selbst wenn eine Ehefrau wie bei einem Gespräch, das ich vor Kurzem geführt habe, weiß, dass ihr Mann gefallen ist, und ich sie nach seinen Daten frage, will sie sie mir nicht mitteilen. Und warum? ‚Ich habe Angst, dass das alles noch viel schlimmer macht’, antwortet sie mir dann“, so Walentina Melnikowa.

Die 76-Jährige fügte hinzu, dass einige Tote und sogar Verwundete von ihren Befehlshabern auf dem Schlachtfeld zurückgelassen werden. „Früher musste eine abziehende Einheit überprüfen, wer zu ihr zurückgekehrt war. Das ist diesmal anders. Da unsere Armee die Leichen der Gefallenen nicht einsammelt und die Verwundeten nicht immer abholt, kommt es zu allen möglichen Unstimmigkeiten. Es ist bequemer, nicht zurückkehrende Soldaten als vermisst zu melden. Infolgedessen ist es unmöglich, die korrekten Zahlen der Toten und Verwundeten zu erfahren“, meint Walentina Melnikowa.

In wenigen Tagen werden etwa 140.000 neue Wehrpflichtige an der Front eintreffen. Sie werden den Platz derjenigen einnehmen, deren Dienstzeit kurz vor dem Ende steht. Die russischen Militärbehörden unternehmen auch Anstrengungen, um junge Einwanderer aus Zentralasien anzuwerben, die in den russischen Großstädten keine Arbeit finden. Der Glaube an Putins Propaganda dürften zusammen mit Obrigkeitsdenken und Angst leider weiterhin dafür sorgen, dass Proteste von Witwen und Eltern gefallener Soldaten weitgehend ausbleiben.

Es gibt aber auch Hoffnung. In den größeren Städten beginnen Mütter junger Soldaten gegen die Politik Putins zu protestieren. Sie verlangen ein Ende des Krieges und die Rückkehr ihrer Söhne. Leider werden für Putins blutige Invasion der Ukraine aber noch viele mehr schlecht als recht ausgebildete „Kindersoldaten“ sterben müssen.