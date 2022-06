Trinkwasser-Knappheit in Tisens

Tisens – Das Trinkwasser wird auch bei uns in Südtirol in manchen Gegenden knapp. So ruft die Gemeinde Tisens via Facebook zum Wassersparen auf.

So dürfen Gärten nicht mit Trinkwasser bewässert werden und das Füllen von Schwimmbecken ist nur mit Genehmigung der Gemeinde erlaubt.

Um die Versorgung zu gewährleisten, muss der Verbrauch von Trinkwasser eingeschränkt werden und allgemein mit dem Wasser sparsam umgegangen werden, heißt es im Aufruf der Gemeinde.