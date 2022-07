Trotz Hausarrest: 28-Jähriger wollte nach Nizza fahren

Bozen – Vor einigen Monaten wurde ein 28-jähriger Tunesier wegen des Besitzes von 500 Gramm Heroin in den Hausarrest überstellt. Das hinderte ihn offenbar nicht daran, am Samstag in Bozen in einen Fernreisebus nach Nizza zu steigen.

Doch die Exekutivbeamten der Staatspolizei konnten sein Vorhaben durchkreuzen. Sie erkannten den Mann bei einem Einsatz zur Vorbeugung von Taschendiebstählen am Busplatz in der Industriezone der Landeshauptstadt wieder.

Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass der 28-Jährige tatsächlich ein Busticket hatte und drauf und dran war nach Südfrankreich zu fahren.

Der Mann wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.