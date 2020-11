Trump: Covid-Impfstoff wird ab kommender Woche ausgeliefert

Trump kündigt Impfstoffauslieferung an

US-Präsident Donald Trump hat für die kommende Woche erste Lieferungen von Covid-Impfstoff angekündigt. In einer Video-Verbindung mit US-Soldaten im Ausland zum Feiertag Thanksgiving sagte Trump, die Auslieferungen würden in der kommenden und der darauf folgenden Woche beginnen. Zuerst würden gefährdete Personengruppen wie medizinisches Personal und Senioren geimpft. Bisher ist in den USA noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen.