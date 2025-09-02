Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trump: US-Streitkräfte schießen vor Venezuela auf Drogenboot
"Also haben wir es zerstört"

Trump: US-Streitkräfte schießen vor Venezuela auf Drogenboot

Dienstag, 02. September 2025 | 22:00 Uhr
\
APA/APA/AFP/SAUL LOEB


Von: APA/AFP

US-Streitkräfte haben laut US-Präsident Donald Trump auf ein aus Venezuela kommendes Boot mit Drogen geschossen. Sie “haben ein Boot abgeschossen…, ein Boot mit Drogen, viele Drogen in diesem Boot”. “Also haben wir es zerstört.” US-Außenminister Marco Rubio schrieb auf X: “Das US-Militär führte einen tödlichen Schlag durch (…) gegen ein Drogenschiff, das in Venezuela abgelegt hatte und von einer ausgewiesenen narko-terroristischen Organisation betrieben wurde.”

Trump, der kürzlich Kriegsschiffe in die Region entsandt hatte, wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, das mächtige Kokain-Drogenkartell “Cártel de los Soles” (Kartell der Sonnen) anzuführen. Das Kartell hat laut US-Justizministerium über zwei Jahrzehnte hinweg Hunderte Tonnen Drogen in die USA geschmuggelt und damit Hunderte Millionen Dollar verdient. Im vergangenen Monat setzte Washington das Kartell auf die US-Liste ausländischer “Terrororganisationen”.

US-Präsident will Druck auf Maduro erhöhen

Mit der Entsendung von mehreren Kriegsschiffen erhöhte Trump jüngst den Druck auf Maduro. Medienberichten zufolge plant Washington zudem, 4.000 Marineinfanteristen in die Region zu schicken.

Maduro kündigte daraufhin an, mehr als vier Millionen Milizionäre zu mobilisieren. Am Montag sagte er, Venezuela verfüge über insgesamt “8,2 Millionen” Milizionäre und der Reservisten – diese Zahl wird von Experten angezweifelt. Laut Maduro haben die USA “acht Militärschiffe mit 1.200 Raketen und ein U-Boot” entsandt, um sein Land ins Visier zu nehmen. Er sprach von der “größten Bedrohung seit 100 Jahren”.

Erst kürzlich hatte Washington ein auf Maduro ausgesetztes Kopfgeld auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt – laut US-Angaben handelt es sich dabei um das höchste jemals von den USA ausgesetzte Kopfgeld.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

