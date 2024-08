Über 100 Unwetter-Einsätze im Bezirk Hollabrunn

Von: apa

Unwetter haben am Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Stark betroffen war der Bezirk Hollabrunn. Dort waren am späten Abend rund 50 Feuerwehren mit über 105 Einsätzen beschäftigt. Mehrere Straßen wurden gesperrt, teilweise stand das Wasser bis zu einen Meter hoch. Die “Augustwiesn” in Hollabrunn wurde evakuiert, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Aufgrund des Hochwassers musste auch der Zugverkehr eingestellt werden.

Die Pegel des Runzenbaches und des Göllersbaches im Raum Hollabrunn und Göllersdorf steigen jedoch weiter, ergänzte die Feuerwehr Samstagnacht. Das Umspannwerk Hollabrunn wurde überschwemmt, mithilfe von Großpumpen habe die kritische Lage entschärft werden können. Selbst das Feuerwehrhaus wurde überschwemmt. Gleichzeitig gab es mehrere Verkehrsunfälle. Es wurden insgesamt fünf verletzte Personen verzeichnet.

Im Raum Hollabrunn hatte sich die Lage gegen 19.00 Uhr aufgrund eines starken lokalen Unwetters mit über 80 Millimeter Niederschlag innerhalb kürzester Zeit zugespitzt, deshalb wurde der Bezirksführungsstab besetzt. Zwei Katastrophenhilfsdienst-Züge wurden alarmiert. Im Bereich Hollabrunn wurden einige Straßen wegen Überflutung gesperrt. Stark betroffene Bereiche waren etwa die Straße bei der Pferdekoppel, Tennishalle sowie eine Behindertenhilfe-Einrichtung. 22 Pferde aus einem betroffenen Reiterhof im Stadtgebiet wurden gerettet.

Das Veranstaltungsgelände der derzeit stattfindenden “Augustwiesn” in Hollabrunn wurde evakuiert. Die Gäste wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Stadtgemeinde im Stadtsaal untergebracht. Straßen wurden unterspült, teilweise abgetragen und mussten gesperrt werden. So ist etwa sie L43 im Raum Stadt Hollabrunn gesperrt. Da der Bahndamm unterspült wurde, musste der Aussendung zufolge der Zugverkehr zumindest bis in die Morgenstunden eingestellt werden.

Im Raum Göllersdorf wurde ein Hochwasser-Rückhaltebecken mit kritischem Wasserstand durch den Einsatz von Großpumpen gesichert. Bei einem Dammbruch im Bereich Mitterweg in der Stadt Hollabrunn waren die Einsatzkräfte auch mit Telelader im Einsatz. Ein weiterer Einsatz-Hotspot war im Raum Oberfellabrunn. Insgesamt standen etwa 50 Feuerwehren mit etwa 700 Mitgliedern in der Nacht im Einsatz. Mehr als 1.800 Sandsäcke wurden bereitgestellt. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Tage andauern.