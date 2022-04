Über Motive und Hass: Benno Neumair ergreift das Wort

Bozen – Im Mordprozess gegen Benno Neumair vor dem Schwurgericht in Bozen steht ein entscheidender Tag bevor. Am 14. Juni wird der gesamte Verhandlungstag dazu genutzt, um Benno Neumair anzuhören. Er hat – womöglich auf Anraten seiner Anwälte – angekündigt, zu den Motiven und Hergängen rund um den 4. Jänner 2021 aussagen zu wollen. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, wird auch erwartet, dass der Angeklagte schildert, wie sich der Groll gegenüber seinen Eltern entwickelt hat und schließlich zu Hass wurde. Bekanntermaßen wird Benno Neumair der Mord an seinen Eltern vorgeworfen.

Das Gericht erwartet sich von den Aussagen des Angeklagten, das Licht vor allem auf zwei Schlüsselpunkte geworfen wird: den psychischen Zustand von Benno Neumair sowie die mögliche Planung von mindestens einem der beiden Morde.

Wichtig werden die Ausführungen von Benno Neumair etwa sein, was die Abläufe am Nachmittag des 4. Jänner 2021 angeht. Hier gibt es noch einige ungeklärte Punkte, da der Angeklagte bei seinen früheren Aussagen leicht abweichende Versionen geliefert hatte – etwa was die Zeitabfolge des angeblichen Streits und den ersten Mord angeht. So soll der Streit mit seinem Vater bereits am frühen Nachmittag stattgefunden haben, der erste Mord aber erst gegen 17.00 Uhr.

Zu klären gilt auch die Benutzung des Familienautos. Benno Neumair wusste, dass ihm seine Eltern nicht Erlauben, den Volvo zu fahren. Daher fuhr er auch am Abend des 3. Jänner mit dem Bus ins Unterland zu seiner damaligen Freundin. Am Morgen des 4. Jänner kündigte er dieser aber an, dass er die Erlaubnis seiner Eltern erhalten habe, am Abend mit dem Auto zu ihr zu fahren. Bekanntlich haben die Eltern von Benno Neumair die Pkw-Schlüssel gut versteckt. Dies wirft die Frage auf, ob der Angeklagte schon am Vormittag des 4. Jänner wusste, das seine Eltern am Abend nicht mehr am Leben sein werden.

Weil womöglich einige dieser Fragen durch die Aussagen von Benno Neumair beantwortet werden können, wird der Prozesstag am 14. Juni mit Spannung erwartet.