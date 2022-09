Über Nebentätigkeit gestolpert: Lehrer zu Geldstrafe von 108.000 Euro verdonnert

Bozen – Ein Lehrer (65) aus Südtirol ist vom Rechnungshof zur Bezahlung von 108.000 Euro an das Land Südtirol verurteilt worden.

Die Summe entspricht laut Alto Adige online jenen Einnahmen, die der Mann von 2015 bis 2020 für seine Gutachter-Tätigkeit für ein Bankinstitut erhalten hatte.

In jener Zeitspanne war der Mann als Unterrichtsperson in einer Schule im Pustertal tätig. Die Nebentätigkeit wurde ihm nicht erlaubt und sei von der öffentlichen Verwaltung auch nicht akzeptiert worden, heißt es in der Begründung des Rechnungshofs.

Öffentlich Bediensteten ist es nicht gestattet, Nebentätigkeiten nachzugehen, die nicht vorher erlaubt wurden.