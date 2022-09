Überflutete Keller und Garagen nach Gewittern mit Starkregen und Hagel

Bozen – Die lokal heftigen Gewitter mit Starkregen und Hagel haben am Dienstagabend rund 50 Feuerwehreinsätze verursacht. Die Hotspots lagen dabei im Schlerngebiet mit knapp über 80 Liter pro Quadratmeter in zwei Stunden.

Die Wehrleute sind aber auch im Etschtal sowie in Eppan ausgerückt.

Die Feuerwehrleute standen in den betroffenen Ortschaften wegen zahlreicher Wassereintritte in Wohnungen, Kellern und Garagen, überfluteter Straßen, übergetretener Bäche sowie kleinerer Vermurungen bis spät in die Nacht im Einsatz.

Weiters wurden sicherheitshalber verschiedene Kontrollfahrten durchgeführt.