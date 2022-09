Überwachungskameras: Auer geht gegen Vandalismus vor

Auer – Die Gemeinde Auer hat beschlossen, am Bahnhof und bei der Musikschule Überwachungskameras zu installieren. Die Maßnahme soll dazu dienen, um Randalierer abzuschrecken und um Fahrraddiebstählen vorzubeugen.

Am Bahnhof gibt es bereits ein Videoüberwachungssystem. Allerdings funktioniert es seit geraumer Zeit nicht mehr, wie Bürgermeister Martin Feichter bestätigt. Die Betreiberfirma hat vor über einem Jahr dicht gemacht.

Vor allem Diebe hat die Videoüberwachung am Bahnhof in der Vergangenheit ferngehalten. Nun soll die Firma Lea Security aus Auer das Videoüberwachungssystem wieder in Betrieb setzen, berichtet Alto Adige online.

In der Musikschule ist hingegen zu Vorfällen von Vandalismus gekommen. Vermutlich handelt es sich um Jugendliche, die dafür verantwortlich sind. Unter anderem wurde Müll hinterlassen und öffentliches Eigentum beschädigt. Bei der Musikschule kümmert sich dieselbe Firma um die Installation der Kameras.