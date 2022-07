Umgekippter Anhänger verursacht Autobahnsperre

Bozen – Am gestrigen Mittwochabend ist es um 17.53 Uhr auf der Nordspur der A22 zwischen Bozen Nord und Klausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Anhänger eines Pkw umgekippt ist und dabei einen Lkw streifte.

Der Autofahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, so berichtet das Nachrichtenportal stol.it. Nachdem der Retttungsdienst die Erstversorgung abgeschlossen hatte, wurde der Verletzte in das Krankenhaus gebracht. Während der Pkw abgeschleppt werden musste, konnte der Lkw weiterfahren, zumal dieser im Rahmen des Unfalls lediglich in unwesentlicher Weise beschädigt worden war..

Die Feuerwehrleute kümmerten sich anschließend um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Nordspur der A22 blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun und Klausen, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz und die Behörden.