Umwelt- und Energieminister der EU tagen in Luxemburg

Von: apa

Die Umwelt- und Energieminister der 27 EU-Staaten kommen am Montag bzw. Dienstag in Luxemburg zusammen. Dabei werden sie unter anderem die EU-Position für die Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku vorbereiten. Am Dienstag werden die Energieminister dann zur Energiesituation im kommenden Winter reden. Für Österreich nimmt an beiden Ratstreffen Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) teil.

Wie bei fast allen EU-Ministerräten werden die 27 Ländervertreter über den sogenannten Draghi-Bericht über die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit in der EU reden. Der frühere italienische Ministerpräsident und Ex-Zentralbankchef Mario Draghi hat in dem jüngst vorgestellten Bericht Vorschläge dazu gemacht, wie die europäische Wirtschaft konkurrenzfähiger gemacht werden kann.

Am Dienstag wird die EU-Kommission die Energieministerinnen und -minister über die Versorgungssicherheit mit Blick auf den kommenden Winter informieren. Auch die Lage der Ukraine und welche Hilfen die EU dem kriegsgebeutelten Land liefern kann, wird diskutiert. Russland greift immer wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine an, der dadurch eine humanitäre Krise in den Heizmonaten bevorstehen könnte.