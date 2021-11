UN-Klimagipfel in Glasgow geht ins Finale

Vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Glasgow am Freitag legt der britische Vorsitz voraussichtlich in der Früh einen neuen Entwurf für die Abschlusserklärung vor. Im Laufe des Tages dürfte sich dann entscheiden, ob das Mammuttreffen mit 40.000 Delegierten in die Verlängerung geht. Die letzten Klimakonferenzen sind stets um mindestens einen Tag verlängert worden.

Vor dem Endspurt hatte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die rund 200 Staaten nochmals ermahnt, in den Verhandlungen mehr Ehrgeiz und Kompromissbereitschaft zu zeigen. Zudem müssten alle Länder “radikal” ihren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase drosseln. Bewegung in die Gespräche könnte ein überraschend geschlossener Klima-Pakt Chinas und der USA bringen. Die Weltmächte sind die zwei größten Verursacher schädlicher Klimagase.