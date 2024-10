Unfall bei Wiener U4 – mögliche “U-Bahnsurfer”

Von: apa

Bei der Wiener U4-Station Schönbrunn hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet, so Feuerwehrsprecher Christian Feiler zur APA. Demnach gibt es nach ersten Rückmeldungen mehrere Schwerverletzte. Es dürften “U-Bahnsurfer” in den Stromkreis geraten sein, Reanimationen wurden durchgeführt. Neben der Feuerwehr waren auch die Wiener Berufsrettung sowie die Polizei an Ort und Stelle.