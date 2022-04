Unfall in der Vittorio Veneto Strasse in Bozen

Bozen – Am Mittwoch wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Unfall in die Vittorio Veneto Strasse in Bozen gerufen. Ein älterer Herr hatte beim Rangieren auf einem privaten Parkplatz die Kontrolle über sein neues Fahrzeug verloren und war in den nebenliegenden Garten gestürzt.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, am Fahrzeug und am Garten entstand beträchtlicher Schaden.

Neben der Bozner Berufsfeuerwehr waren das Rote Kreuz und die Stadtpolizei Bozen vor Ort.