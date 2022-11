Unfall mit sieben Toten in Luttach: Vorverhandlung im März

Luttach – Nach dem schweren Verkehrsunfall mit sieben deutschen Toten vor knapp drei Jahren in Luttach wird die Vorverhandlung gegen den Autofahrer erst am 15. März beginnen. Einem entsprechenden Antrag der Verteidigung wurde am Montag, dem eigentlichen Termin, stattgegeben. Das sagte Alessandro Tonon, der Anwalt des einheimischen Angeklagten, der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe einen neuen Termin verlangt, weil der derzeitige Richter in Kürze an ein Zivilgericht wechsle und den Fall nicht weiter verhandeln könne. Ein Nachfolger müsse nun erst die Akte in der Causa übernehmen.

Ein Südtiroler war in der Nacht auf den 5. Jänner 2020 mit seinem Auto in eine Gruppe deutscher Skitouristen gerast und hatte sieben Menschen getötet sowie sieben andere teils schwer verletzt. Gegen den Fahrer des Wagens wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr Anklage erhoben. Er soll betrunken und zu schnell gewesen sein.

Nach einer langen Beweisaufnahme steht laut italienischer Prozessordnung die Vorverhandlung an. In dieser Phase – meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit – erläutern die Prozessbeteiligten dem Richter ihre Strategie und etwaige Absprachen zwischen Anklage und Verteidigung. Mögliche nächste Schritte in der Causa sind die Eröffnung eines Hauptverfahrens mit Zeugenaussagen oder ein verkürztes Verfahren ohne Hauptverhandlung. In letzterem Fall würde ein Richter aufgrund der Akten der Staatsanwaltschaft entscheiden – der Angeklagte könnte dann mit einer verringerten Strafe rechnen.

In der vorigen Woche hatte ein deutsches Unfallopfer darüber hinaus zivilrechtlich Anzeige gegen den Fahrer des Shuttlebus erstattet, der die deutschen Touristen transportierte. Der junge Mann aus Nordrhein-Westfalen, der wegen seiner schweren Verletzungen rund um die Uhr gepflegt werden muss, fordert Schadenersatz in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Er wirft dem Busfahrer vor, dass er ihn und die anderen deutschen Skiurlauber in jener Nacht an einer gefährlichen Stelle habe aussteigen lassen.

Außerdem habe er den heranfahrenden Mann mit der Lichthupe statt dem Warnblinker auf die Gruppe hinweisen wollen und damit geblendet. Nur deshalb sei der Einheimische nach rechts ausgewichen und in die große Gruppe gerast. Die Zivilverhandlung ist auf 26. Jänner terminiert.