Unfall zwischen Linienbus und zwei Pkw

Barbian – In Barbian kam es am Montagnachmittag zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus und zwei weitere Fahrzeuge beteiligt waren.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 17.00 Uhr auf der Höhe des Kinnhofes. Aus bisher unbekannter Ursache stießen ein Linienbus und zwei Fahrzeuge zusammen.

In der Folge mussten mehrere Personen die Hilfe der Rettungskräfte in Anspruch nehmen. Unter anderem wurde eine 60-jährige Einheimische aus Barbian, die beim Unfall leichte Verletzungen erlitten hatte, von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Brixen, ein Rettungswagen und ein Krankenwagen der Sektion des Weißen Kreuzes Klausen, der Rettungshubschrauber Pelikan 1, die Freiwilligen Feuerwehr von Barbian, Waidbruck und Klausen sowie die Carabinieri.