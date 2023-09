UNO schlägt nach Flut in Libyen Alarm

“Was ich gestern gesehen habe, ist unbegreiflich”: Mit diesen Worten hat die UNO-Nothilfekoordinatorin für Libyen, Georgette Gagnon, ihre Eindrücke nach einem Besuch im Katastrophengebiet zusammengefasst. Vor zwei Wochen hatte der Sturm “Daniel” über dem Osten Libyens extreme Regenfälle bewirkt, nach Dammbrüchen kam es zu gewaltigen Überschwemmungen. Rund 4.000 Todesopfer wurden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher identifiziert. Die Opferzahl dürfte noch steigen.

Örtliche Behörden in dem Konfliktstaat sind mit der Lage überfordert, auch UN-Behörden und andere Hilfsorganisationen stehen vor enormen Herausforderungen. Die betroffenen Menschen benötigen vor allem Essen. Brücken und Straßen sind ebenso zerstört wie viele Silos und Lagerhäuser, was die Versorgung über Märkte erschwert. Fertiggerichte, Trockenrationen und Nahrungszusätze sind jetzt entscheidend beim Versuch, etwa bei Babys und jungen Kindern eine Unterernährung zu verhindern.

Mit Lieferungen von 96.000 Tonnen Lebensmitteln erreichte das Welternährungsprogramm (WFP) bisher etwa 16.000 Menschen – angepeilt sind 100.000 Menschen über drei Monate. In der Stadt Darna wurden 80 Prozent der Märkte zerstört. In der Küstenstadt Susa ist die Fischerei stark betroffen.

Der Zugang zu sauberem Wasser ist vielerorts unmöglich geworden. Das Kanalisationsnetz ist stark beschädigt, und oft ist nicht klar, wo Trinkwasser sich mit Abwasser vermischt hat. 150 Krankheitsfälle durch verunreinigtes Wasser wurden schon gemeldet – und die Zahl dürfte steigen. Verunreinigtes Wasser erhöht die Gefahr von Krankheiten wie Cholera, Typhus, Hepatitis A und Malaria. Bei der in Libyen bevorstehenden Regenzeit, die im Oktober beginnt und etwa drei Monate dauert, erhöht sich diese Gefahr weiter.

Auswirkungen hat die Katastrophe auch auf die Migranten, von denen vor der Flut etwa 700.000 in Libyen gezählt wurden. Viele von ihnen versuchen die lebensgefährliche Bootsfahrt nach Europa oder sind in Lagern unter anderem Folter und Zwangsarbeit ausgesetzt. Der Internationalen Organisation ‎für Migration (IOM) zufolge sind seit der Flut 43.000 weitere hinzugekommen, die in Notunterkünften oder bei Verwandten, Freunden oder Gastfamilien unterkommen. Familien mit Kindern im Schulalter sorgen sich, dass ihre Kinder nicht mehr zum Unterricht können oder nicht mehr an Lehrmaterial kommen.

Die Schätzungen zur Anzahl der noch nicht entdeckten Leichen schwanken stark. Es könnten noch mehrere Tausend sein. Es braucht schweres Gerät und Suchtrupps, um sie aus Trümmern und Schlamm zu befreien oder im Meer zu finden. Diese Leichen müssen identifiziert, registriert und beerdigt werden. Die hohe Zahl an Toten erschwert außerdem die Hilfe für Überlebende. “In Darna gibt es keine funktionierende Verwaltung mehr, auch aus dem traurigen Grund, dass unter den vielen Opfern vor Ort auch viele Mitarbeiter der Verwaltung sind”, berichtete der deutsche Botschafter in Libyen, Michael Ohnmacht.

Die instabilen politischen Verhältnisse in dem Konfliktstaat erschweren die Lage für Hilfskräfte zusätzlich. General Chalifa Haftar und seine sogenannte Libysche Nationalarmee (LNA) halten die strikte Kontrolle über den Osten samt Darna. Teils konnten Journalisten sowie Mitarbeiter der UNO und auch Hilfsorganisationen nicht einreisen oder sich nur eingeschränkt bewegen. Die Telekommunikation wurde teils unterbrochen. Am Eingang zur Stadt Darna wurden Kontrollpunkte errichtet. Schon vor der Katastrophe bezeichnete die Organisation Reporter ohne Grenzen Libyen als ein “schwarzes Informationsloch. Die meisten Medien und Reporter sind geflohen und haben das Land verlassen”.

Indes geht in dem gespaltenen Land das Ringen zwischen den zwei verfeindeten Regierungen weiter. Schon jetzt laufe ein “Kampf um die Kontrolle über Milliarden libysche Dinar für den Wiederaufbau”, notierte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) auf Twitter (X). Die schon zuvor grassierende Korruption und Vernachlässigung der Bevölkerung, die mit zur Katastrophe beitrug, dürfte weitere Kreise ziehen. Experte Tarek Megerisi vom European Council on Foreign Relations geißelte in diesem Zusammenhang eine “gierige Führung”, die jetzt “erneut nach Profit giert und sich dabei vor jeglicher Verantwortung drückt”.