US-Präsident Biden warnt vor Hurrikan “Hilary”

US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im US-Bundesstaat Kalifornien vor Pazifik-Hurrikan “Hilary” gewarnt. “Ich fordere alle Menschen im Einzugsgebiet des Sturms auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und auf die Hinweise der staatlichen und örtlichen Behörden zu hören”, sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Camp David. Der Sturm könne im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien erhebliche Regenfälle bringen.

Hurrikan “Hilary” vor der Nordwestküste Mexikos hat sich zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf verstärkt. Er hält auf die mexikanische Halbinsel Baja California und den Süden Kaliforniens zu. Es wird erwartet, dass “Hilary” kurz vor Kalifornien zu einem tropischen Sturm heruntergestuft wird und am Sonntagabend (Ortszeit) dort auf Land trifft. Aber auch das ist noch ungewöhnlich für die Region. Für Kalifornien wurde zum ersten Mal in der Geschichte eine Tropensturmwarnung ausgerufen.

“Hilary” wäre der erste tropische Sturm seit 1939, der in Kalifornien auf Land trifft. Damals kamen Dutzende Menschen ums Leben, weil die Bewohner der Region nicht ausreichend vorbereitet waren. Im Südwesten der USA könnten heftige Regenfälle am Wochenende zu “seltenen und gefährlichen Überschwemmungen” führen, warnte das US-Hurrikanzentrum.

Die US-Küstenwache sagte am Freitag für die kommenden Tage gefährliche Strömungen und starke Winde voraus. Das National Hurricane Center (NHC) rechnet damit, dass sich der mächtige Sturm bis zum späten Freitagabend dem beliebten mexikanischen Ferienort Cabo San Lucas nähern wird, obwohl er sich abschwächen sollte, bevor er am Wochenende die Westküste der USA erreicht, aber dennoch gefährliche Regenfälle mit sich bringt.

“Lebensbedrohliche und möglicherweise katastrophale Überschwemmungen sind in weiten Teilen von Baja California und Südkalifornien an diesem Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche wahrscheinlich”, so die in Miami ansässige Behörde in ihrer jüngsten Mitteilung. Der stellvertretende Direktor des NHC, Jamie Rhome, warnte vor Überschwemmungsgefahren von San Diego bis Los Angeles und sogar Las Vegas, wobei das Risiko in der Gegend von Palm Springs besonders hoch ist. “Wenn Sie Pläne für das Wochenende haben, ist es wahrscheinlich an der Zeit, diese Pläne zu ändern”, sagte Rhome.

Obwohl das kalte Wasser vor der kalifornischen Küste normalerweise Hurrikane und tropische Stürme abschwächt, meinte Rhome, dass “dieses System seine Stärke beibehalten wird, weil es sich schnell bewegt”. Die Major League Baseball (MLB) hat drei Sonntagsspiele in Südkalifornien mit dem Hinweis auf die Sturmvorhersagen bereits verschoben.