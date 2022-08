Vellau: Waldbrand rechtzeitig eingedämmt

Algund – In der Nähe des Oberplatzerhofes in Vellau hat sich am Sonntagnachmittag im Wald ein Feuer entfacht.

Durch den zügigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Algund konnte das Erdfeuer aber rasch eingegrenzt und gelöscht werden.

Für die Löschwasserversorgung musste eine lange Zubringerleitung gelegt werden.

Ebenso im Einsatz war die Forstbehörde.