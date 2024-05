Verantwortungsvolle Leitung von Kindergärten: Lehrgang abgeschlossen

Von: mk

Bozen – Teamentwicklung, Sitzungsleitung, Moderation, Präsentation und vieles mehr standen auf dem Programm des Lehrgangs “Leitungskompetenz entwickeln und ausbauen”. Mehr als zwei Jahre lang setzten sich 20 Kindergarten-Leiterinnen aus ganz Südtirol in dieser Fortbildung mit der Funktion und den Aufgaben der Leitung im Kindergarten, mit dem Thema Organisationsentwicklung und mit dem systemischen Ansatz auseinander. Erstmals waren heuer auch zwei Leiterinnen aus dem Kindergartensprengel Ladinia mit dabei.

Der Lehrgang wurde von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion in Absprache mit der Landeskindergartendirektion organisiert. Am Freitag fand die Fortbildung ihren Abschluss. Hauptreferentin war Kathia Nocker, Trainerin, systemischer Coach und Organisationsberaterin, zudem referierten Shima Poostchi, Kevin Hofer, Elisabeth Antenhofer und Melanie Pöhl.

“Im Lehrgang ging es nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern vor allem um den Lernprozess der Teilnehmenden, die Reflexion und den anschließenden Transfer in die Praxis”, betonte die Kursleiterin Birgit Pardatscher von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion bei der Abschlussveranstaltung. Kathia Nocker sprach den Teilnehmerinnen ein großes Kompliment aus und stellte die Bedeutung der Leitungsfunktion in den Mittelpunkt: “Die Kindergärten leisten mit ihrer professionellen Arbeit einen wesentlichen Beitrag für eine gelingende und wohlwollende Gesellschaft. Die Leiterinnen in ihrer Funktion sind somit nicht nur für das System Kindergarten verantwortlich, sondern gestalten maßgeblich Gesellschaft mit.”

Verantwortung für das System Kindergarten übernehmen

Landeskindergartendirektorin Helena Saltuari zeigte sich bei der Abschlussveranstaltung begeistert von der intensiven Auseinandersetzung und der hohen Professionalität, die in den Abschlusspräsentationen sichtbar wurden, und unterstrich, dass diese sich auch in ihrer täglichen Arbeit im Kindergarten widerspiegle.

Die Kindergartensprengel-Direktorinnen Sigrid Hasler (Kindergartensprengel Bruneck), Genny Ploner (Kindergartensprengel Ladinia) und Renate Rauter (Kindergartensprengel Bozen) bedankten sich bei den Kursteilnehmerinnen für ihre Bereitschaft, Verantwortung für das System Kindergarten zu übernehmen und sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen. Sie betonten die Bedeutung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung, die im Rahmen des Lehrgangs bei jeder einzelnen Kursteilnehmerin zu beobachten war, und deren Auswirkung auf die Qualität der Arbeit in den Kindergärten.

Die Abteilungsdirektorin der Pädagogischen Abteilung Gertrud Verdorfer überreichte die Zertifikate mit anerkennenden Worten an die Absolventinnen und dankte allen Anwesenden für ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung. Sie wünschte weiterhin viel Freude in der verantwortungsvollen Leitungsfunktion in den Kindergärten.