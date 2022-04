Verbrechensbekämpfung: Hinweise aus der Bevölkerung entscheidend

Mehrere Straftaten am Donnerstag in Bozen aufgeklärt

Bozen – Immer wieder betonen die Ordnungskräfte, dass es auch aufmerksame Bürger braucht, die zeitnahe Alarm schlagen, um Verbrechen aufzuklären. Zu einem Paradebeispiel für diese Zusammenarbeit kam es am Gründonnerstag in der Südtiroler Landeshauptstadt.

Taschendiebe gefasst

Am Wochenmarkt in der Rovigostraße in Bozen bemerkte eine Frau zwei verdächtige Männer, die hinter einem Senior herumschlichen. Plötzlich entwendete einer der beiden Männer die Geldbörse des Seniors, der davon jedoch nichts mitbekam. Beide Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Die Passantin alarmierte umgehend die Staatspolizei und lieferte eine genaue Täterbeschreibung ab.

Zwei Streifenwagen begaben sich auf die Suche nach den beiden Taschendieben und konnten sie wenig später ausfindig machen. Sie hatten tatsächlich die Geldtasche des OPfers mit rund 300 Euro in bar und diversen Dokumenten bei sich. Dem 84-Jährigen wurde das Diebesgut kurz darauf rückerstattet. Die beiden Männer kassierten eine Anzeige.

Fahrraddiebe wird Ortungsapp zum Verhängnis

Ebenfalls eine Anzeige handelte sich am Donnerstagnachmittag ein Fahrraddieb ein. Ein Jugendlicher aß mit Freunden an der Talferbrücke ein Eis, als er bemerkte, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Im Fahrradkorb hatte er seinen Rucksack mit dem Handy darin. Über eine Ortungsapp konnte er den Ordnungshütern die Position mitteilen und der Dieb gefasst werden. Auch in diesem Fall konnte die Beute dem rechtmäßigen Eigentümer rückerstattet werden.

Einbruch in Wohnmobil aufgeklärt

Ein mehrfach vorbestrafter Mann wurde am Donnerstagabend in flagranti festgenommen, während er in einem in der Schlachthofstraße abgestellten Wohnwagen einbrach. Auch in diesem Fall war der Hinweis aus der Bevölkerung ausschlaggebend für die Aufklärung der Tat. Ein Bürger hat im Vorbeifahren den Übeltäter beim Aufbrechen des Campers bemerkt und sofort die Polizei angerufen.

Die Exekutivbeamten konnten den Mann in flagranti schnappen. Er war gerade dabei das Innere des Wohnmobils auf den Kopf zu stellen und hatte bereits 200 Euro, einige Kreditkarten und Schmuck erbeutet. Auch das Einbruchswerkzeug – eine Schere – wurde dem 31-Jährigen abgenommen. Die Eigentümer des Wohnmobils – ein Urlauberpaar – hatten somit Glück im Unglück.

Auch Drogen beschlagnahmt

Die Staatspolizei hat außerdem am Donnerstag bei einem Drogendealer zehn Gramm Haschisch und neun Gramm Marihuana sichergestellt. Das Rauschmittel hatte er in einem Schuh versteckt. Der Mann wurde angezeigt.