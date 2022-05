Verbrennungen durch Stichflammen: Zwei Schwerverletzte in Meran

Arbeitsunfall in Autowerkstatt

Meran – In der Autowerkstatt Maia in Meran hat sich am Freitag kurz nach 15.00 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet.

Offenbar haben sich zwei Personen durch Stichflammen Verbrennungen zugezogen.

Die beiden Schwerverletzten wurden in das Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz standen ein Rettungstransortwagen und der Notarzt des Weißen Kreuzes, der Notarztwagen, die Carabinieri und die Feuerwehr.