Verdächtige Investitionen in die Photovoltaik

Bozen – Regierungskommissar Vito Cusumano hat heute die Anti-Mafia-Kommission des italienischen Parlaments in Bozen für einen Austausch empfangen. Neben dem Vorsitzenden der Kommission Nicola Morra waren auch Abgesandte der Ordnungskräfte in Südtirol zugegen. Themenschwerpunkt waren die Aktivitäten der Mafia und anderer krimineller Vereinigungen – auch in Südtirol, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Dabei wies Morra darauf hin, dass die Mafia ihre Taktik geändert habe. “Herrschten in der Vergangenheit Einschüchterung und Erpressung vor, konzentriert sich das organisierte Verbrechen nun auf Korruption, um in den Genuss von Genuss von öffentlichen Geldern zu kommen.” Dort wo es öffentliche Beiträge und Finanzierungen gibt, sei die Mafia zur Stelle und halte die Hand auf. “Derzeit sehen wir Investitionen in die Photovoltaik, die uns verblüffen”, so der Vorsitzende der Anti-Mafia-Kommission.

Was die Mafia-Aktivitäten in Südtirol anbelangt, erklärte Morra, dass das Kerngeschäft etwa der ‘Ndrangheta das Kokain sei, auf das sie quasi das Monopol habe. Mit Sicherheit sei auch Südtirol als Brücke zwischen den Sprachräumen davon betroffen. Die kriminelle Vereinigung habe nämlich seit geraumer Zeit den deutschen Sprachraum jenseits der Alpen für sich entdeckt.