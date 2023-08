Verfolgungsjagd in Tirol endet mit fünf Festnahmen

Ein voll besetzter Pkw mit einem 27-jährigen Lenker hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Weg von Deutschland nach Tirol eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Um kurz nach 2.00 Uhr hatte die deutsche Polizei ihre Tiroler Kollegen informiert, dass sie einen Pkw verfolgt, der bald die Grenze am Achenpass (Bezirk Schwaz) passieren wird. Dort durchbrach das Auto eine Straßensperre der Polizei. Nachdem Warnschüsse abgegeben worden waren, folgten fünf Festnahmen.

Als der Pkw zum Stillstand kam, sprangen die fünf Insassen im Alter zwischen 17 und 27 Jahren aus dem Auto und wollten zu Fuß flüchten. Nach Abgabe der Warnschüsse wurden sie jedoch festgenommen. Der 27-jährige Lenker aus Syrien und seine vier Mitfahrer, die laut Polizei aus der Türkei und Syrien stammten, wurden nach Schwaz zur Befragung gebracht.

Das Motiv für ihre Flucht war noch unklar, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Wie es auf APA-Anfrage hieß, begann die Flucht im Raum München bei einer Verkehrskontrolle.