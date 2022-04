“Vergewaltige die Ukrainerinnen, aber sag mir nichts und benutze ein Kondom”

Cherson/Krim/Orel – Radio Liberty und dem ukrainischen Investigativprojekt Schemes gelang es, ein schockierendes Telefongespräch zwischen einem russischen Soldaten und seiner Frau abzufangen.

Sofern er ihr nur nichts davon erzähle und sich mit einem Kondom gegen die Übertragung von Krankheiten schütze, erlaubte die Ehefrau mit unmissverständlichen Worten ihren Mann, der bei einer russischen Fallschirmjägereinheit dient, ukrainische Frauen zu vergewaltigen. Durch die beim Gespräch verwendeten Nummern konnte das Paar identifiziert werden.

Die Aktivisten und Journalisten von Radio Liberty und des ukrainischen Investigativprojekts Schemes stießen bei ihrer Arbeit auf ein abgehörtes Telefongespräch zwischen einem in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten und seiner zu Hause verbliebenen Frau, das so unglaublich und paradox ist, dass es auf den ersten Blick als erfunden scheint. Aber leider ist das Gespräch echt. Darin erlaubt die Frau mit unmissverständlichen Worten ihrem Mann, ukrainische Frauen zu missbrauchen.

„Geh und vergewaltige ruhig ukrainische Frauen. Erzähl’ mir aber nichts davon!“, so die Frau zu ihrem Mann, der von diesen Worten überrascht scheint. „Darf ich das wirklich tun?“, fragt der Mann daraufhin vorsichtig. „Ja, ich erlaube es dir. Aber benutze ein Kondom!“, unterstreicht die Frau ihre Aufforderung und Erlaubnis.

Das Gespräch, in dem eine Frau einem Mann erlaubt, ukrainische Frauen zu missbrauchen, wurde am 12. April vom Sicherheitsdienst der Ukraine und später von Radio Svoboda, einem beliebten ukrainischen Medienkanal, veröffentlicht. Aufgrund der Aufzeichnung ist davon auszugehen, dass das veröffentlichte Gesprächsfragment Teil eines längeren Dialogs ist.

Über ihre Quellen im ukrainischen Sicherheitsdienst gelang es den Investigativjournalisten, an die von den beiden Teilnehmern benutzten Telefonnummern zu gelangen. Da diese Nummern bei der Registrierung von zwei Konten im russischen sozialen Netzwerk VKontakte verwendet worden waren, konnten der Mann und die Frau jeweils als der 27-jährige Roman Bykowski und seine Ehefrau Olga Bykowskaja Pinjasowa identifiziert werden.

Die Peilung des abgefangenen Telefonanrufs ergab zudem, dass sich der 27-Jährige zum Zeitpunkt des Gesprächs in der Umgebung der von Russland besetzten, südukrainischen Stadt Cherson befand und dort als Fallschirmjäger der siebten Luftlandedivision der russischen Nationalgarde diente. Roman Bykowski, der offenbar bei Kampfhandlungen verwundet wurde, befindet sich aber inzwischen in einem Krankenhaus in Sewastopol auf der Krim.

Über in den sozialen Netzwerken zusammengetragene Informationen fanden die Aktivisten heraus, dass das ursprünglich aus Orel in Westrussland stammende Paar nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 nach Feodosia auf die Krim gezogen war. Spätestens im Jahr 2018 hatte Roman Bykowski einen Vertrag als Berufssoldat der russischen Streitkräfte unterschrieben. Irgendwann während dieser Zeit hatte das Paar, das auch einen vierjährigen Sohn hat, geheiratet.

Von Journalisten telefonisch kontaktiert, erklärte der 27-Jährige, dass die Stimme auf dem veröffentlichten Abhörprotokoll nicht ihm gehöre. Er verneinte auch, dass die weibliche Stimme jene seiner Ehefrau Olga Bykowskaja Pinjasowa sei. Auch seine Frau konnte von den Journalisten erreicht werden. Olga Bykowskaya bestätigte gegenüber Radio Liberty, dass ihr Mann in Sewastopol sei, und gab an, dass er nach einer Verwundung in einem Krankenhaus behandelt werde. Anhand von Stimmvergleichen konnte festgestellt werden, dass die männliche und die weibliche Stimme des abgefangenen Dialogs mit hoher Wahrscheinlichkeit mit jeweils jenen von Roman Bykowski und Olga Bykowskaja Pinjasowa identisch sind.

Nach der ersten Kontaktaufnahme durch die Investigativjournalisten löschten Roman und Olga ihre Konten im sozialen Netzwerk VKontakte. Sie antworteten auch auf keine weiteren Anrufe mehr.

Dieses Gespräch ist aber nur ein sehr kleines Fragment eines Dramas, das sich in der Ukraine abspielt. „Berichte über Vergewaltigungen erreichen uns aus den Regionen Kiew, Cherson und Tschernihiw. Überlebende und Augenzeugen berichten uns von diesen Verbrechen. Sie erklären, dass ukrainische Frauen immer wieder Opfer von von Besatzern verübten Einzel- und Gruppenvergewaltigungen werden“, so die Präsidentin der ukrainischen Menschenrechtsorganisation La Strada, Kateryna Cherepakha.

Kateryna Cherepakha erklärt, dass viele Opfer nicht dazu bereit seien, über das Erlittene zu sprechen. Sie fügt hinzu, dass die Frauen schwer traumatisiert seien und viel psychologischer Unterstützung bedürften.