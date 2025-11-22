Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an
Hoekstra schließt Konferenz-Ende ohne Abschlusserklärung nicht aus

Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an

Samstag, 22. November 2025 | 07:07 Uhr
Hoekstra schließt Konferenz-Ende ohne Abschlusserklärung nicht aus
APA/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém dauern die Verhandlungen an. In der Nacht auf Samstag berieten die Delegierten weiter intensiv, um doch noch eine Einigung auf eine Abschlusserklärung zu ermöglichen. Wegen des Streits um den künftigen Umgang mit fossilen Energieträgern droht ein Scheitern des Gipfels. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra schloss ein Konferenz-Ende ohne eine Abschlusserklärung nicht aus.

Der aktuelle Beschlussentwurf enthält zwar vielfach das Bekenntnis zur 1,5-Grad-Grenze und betont die Notwendigkeit, die globalen Treibhausgas-Emissionen drastisch zu senken. Auf sieben Seiten findet sich aber kein einziges Mal das Wort “fossile”, geschweige denn der von vielen Staaten geforderte Fahrplan für eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas.

Vor der Veröffentlichung des neuen Entwurfs hatten etwa 30 Staaten in einem Brief an die COP-Präsidentschaft gedroht, einem Beschluss ohne einen solchen Ausstiegsfahrplan nicht zuzustimmen. “In seiner jetzigen Form erfüllt der Vorschlag nicht einmal die Minimalbedingungen für ein glaubwürdiges Ergebnis der COP”, hieß es in den Schreiben vom Donnerstag.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
43
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an
Hoekstra schließt Konferenz-Ende ohne Abschlusserklärung nicht aus

Verhandlungen bei Weltklimakonferenz dauern an

Uhr
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém dauern die Verhandlungen an. In der Nacht auf Samstag berieten die Delegierten weiter intensiv, um doch noch eine Einigung auf eine Abschlusserklärung zu ermöglichen. Wegen des Streits um den künftigen Umgang mit fossilen Energieträgern droht ein Scheitern des Gipfels. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra schloss ein Konferenz-Ende ohne eine Abschlusserklärung nicht aus.

Der aktuelle Beschlussentwurf enthält zwar vielfach das Bekenntnis zur 1,5-Grad-Grenze und betont die Notwendigkeit, die globalen Treibhausgas-Emissionen drastisch zu senken. Auf sieben Seiten findet sich aber kein einziges Mal das Wort “fossile”, geschweige denn der von vielen Staaten geforderte Fahrplan für eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas.

Vor der Veröffentlichung des neuen Entwurfs hatten etwa 30 Staaten in einem Brief an die COP-Präsidentschaft gedroht, einem Beschluss ohne einen solchen Ausstiegsfahrplan nicht zuzustimmen. “In seiner jetzigen Form erfüllt der Vorschlag nicht einmal die Minimalbedingungen für ein glaubwürdiges Ergebnis der COP”, hieß es in den Schreiben vom Donnerstag.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
43
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 