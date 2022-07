Verkehrsunfälle auf der Mebo und der Brennerautobahn

Vilpian/Vahrn – In Südtirol haben sich am Freitag in der Früh zwei Verkehrsunfälle ereignet.

Auf der Mebo ist in Fahrtrichtung Meran zwischen Vilpian und Terlan ein Kleinlaster umgekippt. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Terlan. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Kranwagen an, um den Kleinlaster wieder aufzurichten. Eine Person wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. In der Folge der Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle kam es zu längeren Staus.

Auf der Brennerautobahn ist bei Sterzing in Fahrtrichtung Norden ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Unfall endete aber glimpflich. Der Fahrer des Pkw hat sich glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Vahrn erledigten die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.